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«Локомотив» — «Торпедо»: эксперты назвали команд в матче КХЛ

«Локомотив» — «Торпедо»: эксперты назвали команд в матче КХЛ
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28 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Локомотив» и «Торпедо». Игра начнётся в 19:30 мск.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо» с коэффициентом 3.80.

«Локомотив» считается фаворитом матча. Ставки на ярославцев принимаются с коэффициентом 1.66. Шансы торпедовцев оценены в 4.70. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.80.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.75, а на ТМ 4.5 дают 2.13.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.19. Победа железнодорожников с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.34, а на успех «Торпедо» можно поставить за 3.40.

«Локомотив» выиграл 6 из 11 матчей на старте сезона, у команды 14 очков. У команды Игоря Ларионова также 14 очков, торпедовцы выиграли 7 из 10 игр.

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