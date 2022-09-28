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Швейцария — Чехия: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, кто забил

Швейцария — Чехия: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, кто забил
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27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Чехией. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Счёт на 29-й минуте открыл Ремо Фройлер после передачи Шердана Шакири. Спустя минуту Брил Эмболо укрепил преимущество хозяев. В концовке первого тайма Патрик Шик сократил отставание в счёте. В роли ассистента выступил Давид Зима.

На 61-й минуте полузащитник чехов Томаш Соучек не реализовал пенальти. После сегодняшнего поражения сборная Чехии покинула высший дивизион Лиги наций.

Команды выступали в группе A2. В ней победила сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала десять очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4) соответственно. Испанцы вышли в полуфинал турнира, а чехи покинули элитную группу.

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