Прогноз на матч ЦСКА — «Сибирь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Сибирь».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.98.

ЦСКА после завоевания чемпионского титула довольно серьёзно лихорадит. У команды было много нерешённых вопросов по составу, некоторые позиции требовали укрепления, однако сейчас вопросы, скорее, к игре подопечных Сергея Фёдорова.

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Они могут выдать неплохие серии побед в два или три матча, а затем совершенно внезапно проиграть «Куньлуню» с нижней части турнирной таблицы. С мощным по составу нападением армейцы довольно мало забивают, лишь дважды со старта сезона сумев отправить в ворота соперников больше четырёх шайб.



При этом у них вторая худшая оборона в зоне плей-офф на Западе. С учётом подобных показателей совершенно не удивляет промежуточное седьмое место ЦСКА, но прибавлять им необходимо. Последний матч они выиграли, но необходимо продолжать набирать очки, а на домашней арене у армейцев пока лишь одно поражение.

«Сибирь» не самый удобный соперник для однозначной победы, ведь она в четвёрке лидеров Востока, однако стабильной команду Андрея Мартемьянова тоже назвать никак нельзя.



В этом сезоне «снеговики» всего раз смогли одержать хотя бы две победы подряд – за яркой победой всегда следует разочаровывающее поражение. ЦСКА не может забить больше одного гола «Сибири» уже четыре игры подряд, но сейчас оборона гостей не радует качеством – в среднем пропускает почти по три гола. Предлагаем рассмотреть тотал меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.54. Для менее рисковых возьмём победу хозяев с форой -1.5 за 1.95.

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