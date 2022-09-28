«Автомобилист» — «Ак Барс». Знарок не сможет засушить яркую атаку Заварухина

29 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.33. На победу «Автомобилиста» эксперты предлагают коэффициент 2.77.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 29 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Ак Барс» Казань (29.09.2022)

На 29 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи. Отдельное внимание стоит уделить матчу екатеринбургского «Автомобилиста» и казанского «Ак Барса». Игра пройдёт на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Николай Заварухин после старта сезона идёт весьма неплохо. На данный момент у команды всего три поражения за 11 игр. Потому «Автомобилист» занимает вторую строчку в Восточной конференции с 17 очками. Выше расположился лишь «Металлург» с 18 баллами за 11 встреч.

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Статистика впечатляет, тем более что после ухода Билла Питерса держать такую планку весьма сложно. Накануне клуб крупно обыграл «Куньлунь» (6:1), а до этого победил «Сибирь» (5:3). С результативностью проблем нет. Разность заброшенных и пропущенных интересная — 42:30. Больше не забил ни один клуб КХЛ на данный момент. С защитой есть небольшие проблемы, но нападение пока спасает.



«Ак Барс» тоже потерпел лишь три поражения, но за десять игр. Сейчас клуб идёт третьим на Востоке с 15 очками, весьма недурно. Накануне Олег Знарок переиграл «Салават» (3:0) и «Трактор» (3:2). Встряска после «Спартака» (0:2) была нужна, даже с учётом того, что в составе играют такие звёзды, как Александр Радулов, Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов.

При этом лучшим бомбардиром команды является Кирилл Семёнов с 10 очками в девяти играх. Александр Радулов на второй строчке с девятью баллами в девяти играх. У хозяев сразу трое возглавляют список лучших бомбардиров: Стефан Да Коста, Широков и Мэйсек.

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С результативностью точно проблем нет ни у одной из команд. В очных же встречах, которых насчитывается 50 игр, явное преимущество за гостями. У «Ак Барса» 35 побед, а у «Автомобилиста» — лишь 15. За последние пять игр в Екатеринбурге казанцы одержали пять побед.

С начала сезона дома Николай Заварухин не проигрывал никому. Семь встреч — и только победы. Статистика впечатляет, хотя казанцы тоже в гостях неплохо играют. В пяти встречах они добыли четыре победы. Поэтому тяжело выделить фаворита. Зато в последних 10 очных играх только три раза тотал был ниже четырёх шайб.



Да и хозяева дома пока не забрасывали меньше четырёх шайб за игру. Потому пока остановимся на ставке «тотал больше 5 шайб» за 1.80. Соперники очень хорошо идут, и каждый хорош в чём-то. Однако на данный момент мы бы рисковать не стали. Болельщикам точно не будет скучно, ведь забивать есть кому.



Плюс этот принципиальный матч не только для статистики, но и для положения команд в турнирной таблице. Заварухин вплотную приблизился к первому месту, а Знарок со звёздами вряд ли захочет терять драгоценные очки на выезде. Поэтому без борьбы не обойдётся.

«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 сентября 2022 года

Екатеринбуржцы удивляют, статистика дома отменная, плюс с результативностью проблем нет. Казанцы неплохи, и статистика прошлых лет за ними, но оппонентам смена тренера пошла на пользу. Соперники по силе очень схожи, потому фаворита выделить трудно. Зато с голами проблем нет. Статистика со старта сезона это доказывает. Поэтому не будем рисковать и проверим ставку на тотал больше.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.80.

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