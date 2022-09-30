«Ак Барс» — «Амур»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Амур», который пройдёт 1 октября в Казани.
Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-2.5) за 2.30.
«Амур» отправляется в гости в Казань далеко не в самый подходящий момент. Хабаровчане ещё не оправились от сокрушительного удара в матче с московским «Динамо», который забросил пять безответных шайб и не позволил даже намекнуть на возможность сенсации.
Более крупного сухого поражения в нынешнем сезоне «тигры» ещё не допускали, а теперь им предстоит сыграть ещё с одним топовым соперником, заряженным на победу. И снова на выезде. Остались ли силы?
«Ак Барс» весьма расстроен результатом недавней игры в Екатеринбурге – подопечные Олега Знарка с лучшей обороной лиги впервые в сезоне пропустили больше трёх шайб за матч (2:5). Более того, казанцы совсем не уступали «Автомобилисту» в атаке, смогли всерьёз перебросать его и приблизиться к равному счёту, но провалили концовку.
В таблице позиции потеряны, и теперь «барсам» очень важно реабилитироваться перед своими болельщиками. К счастью, соперник для этой цели более чем подходящий. «Амур» сильно уступает по уровню исполнителей, да ещё и находится на финише гостевой серии.
«Ак Барс» выиграл 12 последних матчей с «Амуром» в КХЛ – в каждой из этих игр забрасывалось не более четырёх шайб в основное время и хабаровчане никогда не забивали больше двух раз. Предлагаем рассмотреть вариант победы хозяев с форой -2.5 с коэффициентом 2.30.
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