«Спартак» — «Витязь»: прогноз на матч в Москве

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Витязь».

Ставки: победа «Спартака» за 1.83, тотал меньше 4.5 гола за 1.84.

«Спартак» добился очень важного победного результата в прошедшем матче – команда Бориса Миронова разобралась с «Торпедо» Игоря Ларионова (4:3). Важно отметить сценарий этой игры, которая стала первой победной для красно-белых за три последних матча.

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После первого периода неудержимая атака нижегородцев добыла преимущество в три шайбы, зато в оставшееся время забивал только «Спартак». После такой виктории проваливаться в следующей домашней игре, очевидно, не хочется, но надо понимать, что и соперник сейчас способен оказать достойное сопротивление.



«Витязь» выиграл две встречи подряд после серии в шесть поражений, однако соперники у клуба из Подольска были более низкого уровня – «Адмирал» и «Амур», которые умеют закрываться, но недостаточно эффективны в атаке. Кроме того, нельзя игнорировать показатели «богатырей» в матчах на выезде, где у них в этом сезоне три поражения в трёх матчах.



В Москве команда Вячеслава Буцаева также играет довольно плохо, сумев раздобыть лишь одну минимальную викторию в трёх предыдущих встречах. Также стоит отметить, что эти команды не забивают много голов – в пяти из шести последних игр «Витязя» и в четырёх из пяти матчей «Спартака» не забрасывалось больше четырёх шайб в основное время.

На таком фоне предлагаем рассмотреть тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.84. Также возьмём чистую победу «Спартака» за 1.83.

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