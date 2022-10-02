«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ростов».

Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 мяча за 1.80.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

«В воскресенье «Зенит» и «Ростов», не проигрывавшие до кубковых матчей, сыграют в Петербурге. «Ростов» в кубковой встрече проиграл «Ахмату», а «Зенит» крупно уступил «Спартаку», а до этого оступился в Самаре. Надо переключаться на чемпионат.

Времени на восстановление практически нет. «Ростову» ещё нужно было лететь из Грозного в Санкт-Петербург. До этого тяжёлая дорога была для сборников из Бишкека. Но это всё не в качестве отговорок или каких-то причин неудачного результата, просто пришла пора командам проиграть. В чемпионате посмотрим, что предложит Валерий Карпин Сергею Семаку.

Наверняка Карпин, понимая состояние команды, не будет играть в открытый, прессингующий футбол с «Зенитом», потому что соперник будет легко выбираться из-под прессинга.

У «Зенита» должен вернуться Барриос. Мы видели, насколько сложно без него в середине поля, в кубковой игре со «Спартаком». Ну и, чтобы «Зенит» провалил два матча подряд, да ещё и на одной неделе, откровенно говоря, верится с трудом. Всё-таки «Зенит» на «Газпром-Арене» играет достаточно убедительно.

Но в первом тайме, как мне кажется, «Ростов» будет сопротивляться и тактика Карпина будет работать, но затем «Зенит», обладающий достаточно неплохой скамейкой, может прибавить. Да, не всегда скамейка срабатывает, как было в кубковой игре со «Спартаком», но в чемпионате мотивация и концентрация игроков должны быть повыше.

Поэтому во втором тайме, когда подустанут игроки, изменения в составах произойдут, «Зенит» может этим воспользоваться, да и почему бы «Ростову» не подловить соперника на контратаке? Мой прогноз — тотал второго тайма больше 1.5 мяча за 1.80».

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