«Зенит» — «Ростов». Семак не подпустит Карпина к трону

2 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. На победу ростовчан дают 12.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» 2 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Ростов» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.55. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (02.10.2022)

Матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» состоится 2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16:30 мск. Команды располагаются на соседних позициях в турнирной таблице. Однако статистика у хозяев поля значительно лучше. Смогут ли подопечные Валерия Карпина отстоять статус-кво в битве с действующим чемпионом России? Разбираемся вместе.

«Зенит» по итогам 10 туров Российской Премьер-Лиги единолично возглавляет таблицу с 26 пунктами в активе. Сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения, выиграв в восьми матчах при ничейных результатах с «Ахматом» (0:0) и «Химками» (1:1).

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На общем фоне представителей РПЛ «Зенит» выглядит очень мощно. Команда контролирует мяч в среднем 61,2%: действует 42% игрового времени в середине поля и 36% — в атакующем блоке. В последнее время Сергей Семак чаще на острие атаки использует Ивана Сергеева, который в компании латиноамериканских коллег оказывает постоянное давление на штрафную соперников. Игроки наносят по 19,1 удара (из них 7,1 — приходятся в створ ворот) и забили 29 голов. Это лучшие показатели в чемпионате России.



Петербуржцы проводят лишь 22% встречи в оборонительном блоке. Игроки защиты действуют практически образцово. На данном турнирном этапе оборона «Зенита» самая надёжная в РПЛ. Даниил Одоевский и Михаил Кержаков за 10 туров пропустили лишь три мяча, отразив 85,71% ударов из 21 нанесённых в створ ворот. Мощно!

Валерий Карпин спас «Ростов» от понижения в классе в прошлом сезоне и ведёт команду к вершине турнирной таблицы в текущем розыгрыше РПЛ. После плодотворной трансферной кампании ростовчане демонстрируют сбалансированную игру в атаке и обороне. Более того, первое поражение в текущем сезоне настигло жёлто-синих лишь в недавнем матче Кубка России с «Ахматом» (1:3). В чемпионате России они идут без поражений, победив в шести встречах и четыре раза сыграв вничью. Солидно.

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Подопечные Карпина не выделяются активной игрой впереди. Футболисты выполняют в среднем по 13,4 удара, из которых пять приходится в створ ворот (девятые результаты в чемпионате). Несмотря на это, они достаточно эффективно реализовывают голевые моменты. Забили 19 голов, что на 3,74 мяча больше от количества ожидаемых снарядов (xG). Лишь раз покинули поле без голевой отметки в воротах соперника, закончив встречу с ЦСКА (0:0).

Валерий Карпин активно реагирует на события на поле, отличаясь тактической гибкостью. Команда начинает матч с расстановки 4-3-3, но по ходу встречи может перестроиться на 3-4-3 или 4-1-4-1.Футболисты высоко прессингуют и выполняют в среднем по 13,3 перехвата (четвёртый результат в РПЛ).



Отдельное внимание тренерский штаб уделяет игре команды в воздухе. Игроки выигрывают по 16,5 верховых единоборства (лучший показатель в чемпионате) и представляют серьёзную угрозу при розыгрыше стандартных положений. Собственно, 11 голов из 19 общекомандных они забили со стандартов.



«Ростов» и «Зенит» — единственные команды Российской Премьер-Лиги, которые до сих пор не потерпели поражения. Они придерживаются атакующего стиля и весьма успешны в этом аспекте. За 10 туров они лишь по разу не смогли отличиться в воротах соперников. Учитывая турнирную мотивацию, стоит ждать результативного сценария встречи. При таких раскладах рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Зенита» и обе забьют за 2.85.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов» 2 октября 2022 года

«Зенит» находится на пике игровых кондиций. Все механизмы чемпиона России работают сглаженно и без сбоев. Команда Семака лучшая в чемпионате по показателям производительности и надёжности игры в обороне. Петербуржцы как главные претенденты на чемпионство постараются не оплошать в схватке с одним из конкурентов по чемпионской гонке. Лишь в одном матче в текущем сезоне подопечные Валерия Карпина не сумели забить. «Ростов» способен найти брешь в обороне хозяев. Недооценивать гостей не стоит. Отсюда ставка на то, что обе забьют, а хозяева победят.



Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 2.85.

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