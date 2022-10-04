«Краснодар» — «Крылья Советов»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт

В матче 11-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась ничьей со счётом 0:0.



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Главный арбитр Алексей Сухой показал три жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили игроки «Крыльев Советов»: Гленн Бейл и Максим Глушенков. Ещё одна жёлтая карточка на счету футболиста «Краснодара» Кайо Панталеана.



«Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте. Лидер соревнований — действующий чемпион России, санкт-петербургский «Зенит» (29). В тройку лидеров входят также ЦСКА (23) и «Ростов» (22).



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