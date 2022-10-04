«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: фрибет 3000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 4 октября, пройдёт матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 3000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
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Комментарии
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