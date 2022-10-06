Прогноз на матч «Сибирь» — ЦСКА в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — ЦСКА, который пройдёт 6 октября в Новосибирске.

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.86.

По большому счёту сейчас нам предстоит увидеть встречу двух команд высокого уровня, которые далеки от своего лучшего образца. «Сибири» в данный момент попроще, потому что у подопечных Андрея Мартемьянова есть одно небольшое преимущество – они имеют право на ошибку.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Хозяева проиграли два последних матча и продолжают чередовать победы и поражения, но ситуация на Востоке такова, что все потери пока не вредят турнирному положению команды – у неё есть задел в шесть очков.



У «Сибири» есть проблемы с организацией обороны и не хватает слаженности действий впереди, но у неё хорошее большинство и очень неплохая реализация. ЦСКА, в свою очередь, находится под гораздо большим давлением. Чемпион играет ужасно, если оценивать его выступление с поправкой на уровень возможностей – у команда Сергея Фёдорова всего одна виктория за шесть последних матчей в овертайме над «Спартаком», три поражения подряд и даже две осечки со скромным «Куньлунем».



Тренер армейцев любит рисковать, часто снимает вратаря и обычно доводит игру хотя бы до дополнительного времени, но выигрывать это не помогает. Гости уже проигрывали «Сибири» и уступили в дерби СКА, но пора исправляться. Впереди у ЦСКА пять матчей на выезде, но в четырёх первых играх нужно набирать очки – в соперниках «Сибирь», «Адмирал», «Амур» и «Витязь».

Хотя просто не будет, в трёх из четырёх последних игр армейцев был овертайм. Рассмотрим «хозяева не проиграют» за 1.86.

Топ-5 экспрессов на четверг.

Овечкин пообещал сделать всё, чтобы обойти Уэйна Гретцки.



Три россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.



Почему «Барыс» не справится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.



Прогноз на матч «Салават» — «Металлург» с коэффициентом 3.10.



КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга за непристойный жест.