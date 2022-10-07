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«Салават Юлаев» — «Металлург»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

«Салават Юлаев» — «Металлург»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли
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В Уфе прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Гости одержали волевую победу со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

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В первом периоде на третьей минуте форвард хозяев Александр Хмелевски с передач Райана Мёрфи и Шакира Мухамадуллина открыл счёт в матче. Через пять минут преимущество «Салавата» удвоил Павел Коледов с передач Михаила Науменкова и Сергея Шмелёва. На девятой минуте первого периода первую шайбу за гостей в матче забросил Филипп Майе. На 14-й минуте первого периода, реализовав большинство после удаления до конца матча Шакира Мухамадуллина, счёт сравнял форвард «Металлурга» Никита Коростелёв с передачи Егора Яковлева.

Во втором периоде команды голов не забили.

В третьем периоде на 17-й минуте «Металлург» вывел вперёд защитник Коди Кёрран. Эта шайба стала для «сталеваров» победной.

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