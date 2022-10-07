«Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» — «Сан-Хосе».



Ставка: победа «Нэшвилла» за 1.93.



«Никогда не считал себя экспертом по НХЛ. Особенно когда в молодости посмотрел несколько матчей «вживую», вблизи, и понял, что в заокеанском хоккее очень много от реслинга. Помните, в середине 90-х был у нас популярен этот как бы спорт, где перекачанные грозного вида дядьки крушили друг другу кости, с жутким криком ломали друг другу позвоночники и рёбра, но в итоге почему-то все оказывались живыми и здоровыми.



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Но прошедшим летом подключили меня к серии плей-офф НХЛ. К этому делу я подошёл с той стороны, в которой хорошо разбираюсь – математического анализа и статистики. Которым было всё равно, скажем, в каком настроении находится Василевский. И вообще, играет ли, а если играет, то за какую команду. На удивление, по итогам заокеанского сезона оказалось, что мои прогнозы оказались самыми точными, и признанных энхаэловских экспертов я покрыл как бык овцу.



Получилось даже лучше, чем выходило у меня при прогнозировании КХЛ. Потому что в КХЛ, как ни крути, мы глубоко находимся в информационном поле, оно на нас воздействует, и далеко не всегда правильно. В энхаэловских прогнозах можно от этого абстрагироваться, и тогда прогнозы, основанные исключительно на цифрах, оказываются более точными.



Поэтому я не буду заморачиваться именами, травмированными и так далее, буду в своих прогнозах учитывать только статистику. Вот, скажем, есть в НХЛ выносные матчи «Нэшвилл» — «Сан-Хосе», которые 7-8 октября как бы открывают заокеанский сезон, не открывая его. Потому что пройдут эти матчи в Праге, на известной нам арене «О2», где после развала пражского «Льва» и смотреть стало нечего.



Играй эти команды дома, в нормальном режиме, прогнозировать было бы легче. Но что имеем, то имеем, а имеем мы достаточно небольшое преимущество «Нэшвилла», который в 50 последних междусобойчиках обыграл «Сан-Хосе» 28 раз, а уступил 22 раза.



Как показала практика, наиболее эффективными для прогноза являются последние 10 матчей. Дальше информационный массив растёт, но сложившийся баланс последних лет он в общем и целом поддерживает. А если появляются резкие перекосы в одну или другую сторону, то смотреть на них как раз ни в коем случае нельзя.



Так вот, в десяти последних матчах «Нэшвилл» выиграл семь с общим счётом 38:21. «Хищники» при этом набрали 17 очков, «акулы» — семь. Таким образом, статистика такова: 70 процентов в пользу «Нэшвилла», средний счет матча – 3,80: 2,10. Вероятность ничьей в основное время – не более 20 процентов. Вот и сложился математический прогноз: победа «хищников» в основное время», — сказал Лебедев.



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