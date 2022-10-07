«Урал» — «Химки»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.10

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Химки».
Ставка: победа «Урала» 1:0 за 7.10.
10 лучших прогнозов на РПЛ.
«Урал» уверенно обыграл в Москве «Локомотив» и теперь может считаться фаворитом матча с «Химками». В случае победы у екатеринбуржцев хорошие шансы выбраться из зоны вылета. При Викторе Гончаренко команда прогрессирует, чего не скажешь о «Химках» под руководством Спартака Гогниева. Похоже, подмосковному коллективу ещё нужно время, чтобы подстроиться под новые требования. А пока им нужно преодолевать себя: из-за постоянных поражений уверенность в себе сильно падает», — сказал Бубнов.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
«Урал» воспользуется бардаком в «Химках». Таким клубам не место в РПЛ.
Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.
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