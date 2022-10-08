«Факел» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» со счётом 3:0 за 8.50.
«Сергею Семаку придётся напомнить своей команде, что, когда она играет не в полную силу, у неё возникают проблемы.
Единственное, что может спасти «Факел», — недооценка со стороны петербуржцев. Впрочем, убеждён, что отказываться от своей игры воронежцы всё равно не станут.
Поэтому они в очередной раз предпочтут открытый футбол, а «Зенит» этим воспользуется. Ставлю на победу петербуржцев со счётом 3:0 за 8.50».
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