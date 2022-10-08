«Тампа-Бэй» — «Флорида»: ставка на матч НХЛ 8 октября 2022 года

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Ставка: тотал меньше 6.5 шайбы за 1.76.

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Предсезонка у «Тампы» явно не задалась – четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 5:19. Только три из этих 19 шайб пропустил Андрей Василевский. Матч с «Флоридой» стал первым для российского вратаря после отпуска, и показатель надёжности сразу взмыл за отметку в 90%. Василевский отразил 38 из 41 броска по воротам.

Его визави Сергей Бобровский уже выходил на лёд в предсезонных матчах и выглядел не очень уверенно. В частности, он пропустил пять шайб от «Нэшвилла». Однако в матче с «Тампой» выглядел уже куда увереннее, отразив 26 из 28 бросков.

Вторая подряд дуэль российских голкиперов должна обеспечить относительную сохранность обоих ворот. Поставить на тотал меньше 6.5 шайбы можно за 1.76.

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