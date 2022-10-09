Евгений Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки за два года

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о погоне капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Партнёр Александра уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в сезоне-2023/2024, и поставить на это событие можно с коэффициентом 30.0.

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«Я очень надеюсь, что он забьёт в новом сезоне 80 или 90 голов, чтобы он смог побить рекорд Гретцки за два года и мы больше не говорили об этом и не забивали себе голову. Тогда он наконец-то сможет уйти на пенсию, и мы сконцентрируемся на будущем.

Я уже столько раз говорил, что когда ты находишься рядом с ним каждый день, то не осознаёшь достаточно, с кем ты играешь. Он хороший парень, всегда с улыбкой. Мы вместе шутим, и он никогда не ставит себя выше нас. Ови всегда находится наравне. Очень сложно уложить в голове, с кем мы играем».

Напомним, на счету 37-летнего форварда 780 голов, у легендарного канадца — 894 шайбы. Контракт Овечкина будет действовать ещё четыре года.

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