«ПСЖ» — «Бенфика»: результат матча Лиги чемпионов, кто забил, какой счёт, как сыграли

11 октября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Бенфикой». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 1:1.
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На 40-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, на 62-й минуте Жоау Мариу также забил гол с 11-метровой отметки.
В группе H «Маккаби» занимает последнее место. Клуб из Хайфы набрал три очка в четырёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и два раза сыграла вничью. «Ювентус» располагается на третьей строчке с тремя очками. «Бенфика» — на втором месте.
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