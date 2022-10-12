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«Бетис» — «Рома»: когда матч Лиги Европы, где покажут, кто фаворит, ставки и коэффициенты

«Бетис» — «Рома»: когда матч Лиги Европы, где покажут, кто фаворит, ставки и коэффициенты
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13 октября в Испании состоится матч Лиги Европы «Бетис» — «Рома». Начало запланировано на 19:45 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».

10 лучших прогнозов на Лигу Европы.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.70. Успех итальянцев оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.40.

Букмекеры сомневаются, что матч «Бетис» — «Рома» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.82.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Неделю назад команды уже встречались в Риме, этот матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

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