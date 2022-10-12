«Бетис» — «Рома»: когда матч Лиги Европы, где покажут, кто фаворит, ставки и коэффициенты

13 октября в Испании состоится матч Лиги Европы «Бетис» — «Рома». Начало запланировано на 19:45 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на Лигу Европы.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.70. Успех итальянцев оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.40.
Букмекеры сомневаются, что матч «Бетис» — «Рома» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.82.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.
Неделю назад команды уже встречались в Риме, этот матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанской команды.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «МЮ» — «Омония» с коэффициентом 2.50.
Израильский защитник «Динамо» заявил о желании выучить русский язык.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Шериф» с коэффициентом 2.18.
Анри раскритиковал Мбаппе за отношение к «ПСЖ».
Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Монако» с коэффициентом 2.78.
- 12 октября 2022
-
22:20
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:50
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:48
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45