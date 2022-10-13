Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Арсенал» в Лиге Европы

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.71.

«Арсенал» после качественного точечного усиления мощно стартовал в новом сезоне. За девять туров в АПЛ «канониры» потерпели лишь одно поражение — от «Манчестер Юнайтед» (1:3). Выиграли в остальных восьми встречах, в том числе с «Лестером» (4:2) Брендана Роджерса, «Астон Виллой» (2:1) Стивена Джеррарда, «Тоттенхэмом» Антонио Конте (3:1) и «Ливерпулем» (3:2) Юргена Клоппа.

Экспресс с коэффициентом 7.00.

За счёт благосклонности календаря на старте турнирной дистанции подопечные Микеля Артеты укрепили уверенность в собственных силах и сейчас сметают всех соперников на своём пути.



Также «Арсенал» уверенно выступает в Лиге Европы, где перестрелял «Цюрих» (2:1) и разделался с «Будё-Глимт» (3:0). Суммарно за 11 официальных матчей текущего сезона «пушкари» на пропущенные 11 голов ответили 28 забитыми. В девяти из них поучаствовал Габриэл Жезус — 5+4.



Бразильский нападающий существенно повысил атакующий потенциал команды. «Канониры» в АПЛ контролируют мяч 57% игрового времени (четвёртый показатель): проводят 36% встречи у штрафной соперников. Игроки выполняют по 16,6 удара, из которых 6,4 приходятся в створ ворот (третий и второй результаты). Забили 23 мяча. Второй показатель производительности после «Манчестер Сити».



Гости являются фаворитами встречи, несмотря на то что тренерский штаб «Арсенала» продолжит использовать полурезервный состав. Рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1) мяч за 1.71. Можно заключить пари на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

10 лучших прогнозов на сегодня.

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