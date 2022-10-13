«Бетис» — «Рома»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» — «Рома» в 4-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.



Ставка: «Рома» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.04.



«У «Ромы» уже два поражения в этой группе, и она рискует не выйти в плей-офф. Если проиграть ещё и в Севилье, то «Лудогорец» может оторваться уже на четыре очка. За два тура такой гандикап тяжело будет отыграть, несмотря на предстоящий матч в Риме.



10 лучших прогнозов на Лигу Европы.



А у «Бетиса» всё прекрасно — девять очков в трёх матчах набрали. Теперь даже можно позволить себе немного расслабиться в еврокубке. Трудно будет не пройти дальше. А в чемпионате ситуация требует улучшения. Уверен, что очень серьёзная ротация будет у испанского клуба.



На мой взгляд, «Роме» в гостях против такого соперника играть будет проще, чем дома. Там нужно было играть активно, иначе тифози бы не поняли. В гостях же «Рома» может сыграть так, как любит Жозе Моуринью. Римляне закроются и будут ловить шансы в контратаках. Оборона у «Бетиса» не самая крепкая, тем более изменений будет немало.



Поставлю на то, что «Рома» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча», — сказал Титов.

Топ-10 экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «МЮ» — «Омония» с коэффициентом 2.50.



Агуэро назвал лучшее атакующее трио современного футбола.



Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Шериф» с коэффициентом 2.18.



«Барселона» при Хави выиграла в Лиге чемпионов лишь 1 матч из 6.



Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Монако» с коэффициентом 2.78.