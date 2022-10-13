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«Бетис» — «Рома»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

«Бетис» — «Рома»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» — «Рома» в 4-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: «Рома» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.04.

«У «Ромы» уже два поражения в этой группе, и она рискует не выйти в плей-офф. Если проиграть ещё и в Севилье, то «Лудогорец» может оторваться уже на четыре очка. За два тура такой гандикап тяжело будет отыграть, несмотря на предстоящий матч в Риме.

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А у «Бетиса» всё прекрасно — девять очков в трёх матчах набрали. Теперь даже можно позволить себе немного расслабиться в еврокубке. Трудно будет не пройти дальше. А в чемпионате ситуация требует улучшения. Уверен, что очень серьёзная ротация будет у испанского клуба.

На мой взгляд, «Роме» в гостях против такого соперника играть будет проще, чем дома. Там нужно было играть активно, иначе тифози бы не поняли. В гостях же «Рома» может сыграть так, как любит Жозе Моуринью. Римляне закроются и будут ловить шансы в контратаках. Оборона у «Бетиса» не самая крепкая, тем более изменений будет немало.

Поставлю на то, что «Рома» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча», — сказал Титов.

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