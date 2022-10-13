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«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Венгрии

«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Венгрии
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ференцварош» — «Црвена Звезда» в 4-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ференцвароша» и ТБ 1.5 за 2.90.

«После двух побед подряд «Ференцварош» съездил в Белград и нарвался на крупное поражение. Показалось, что не очень здорово настроилась команда Черчесова, хотя такое и сложно представить. Но в обороне не хватало плотности, легко всё давалось футболистам «Црвены Звезды».

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Уверен, что в Венгрии будет совсем другая игра. Там уже «Ференцварош» получит сумасшедшую поддержку трибун. И настрой будет совсем не таким, как на гостевой матч. Если выиграть дома у «Црвены Звезды», то там уже рукой подать до плей-офф.

В целом я не вижу большой разницы по качеству состава между командами, поэтому именно такие моменты, как фактор своего поля, настрой, должны иметь серьёзное значение. Черчесов, конечно, недоволен прошлым матчем в еврокубке и сделает всё, чтобы команда показала принципиально иной футбол — более нацеленный на ворота, резкий», — сказал Титов.

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