«Бетис» — «Рома»: по какому каналу, где смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

13 октября в Испании состоится матч Лиги Европы «Бетис» — «Рома». Начало запланировано на 19:45 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на Лигу Европы.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.70. Успех итальянцев оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.40.
Букмекеры сомневаются, что матч «Бетис» — «Рома» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.82.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.
Неделю назад команды уже встречались в Риме, этот матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанской команды.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «МЮ» — «Омония» с коэффициентом 2.50.
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Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Шериф» с коэффициентом 2.18.
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Прогноз на матч «Трабзонспор» — «Монако» с коэффициентом 2.78.
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