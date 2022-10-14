«Бетис» — «Рома»: результат матча Лиги Европы, кто победил, как сыграли, какой счёт, голы

Испанский «Бетис» сыграл вничью с итальянской «Ромой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 1:1. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».



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На 34-й минуте счёт открыл полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес, ему ассистировал Родри Санчес. Ответный гол на 53-й минуте забил форвард римлян Андреа Белотти, результативный пас на свой счёт записал Мохамед Камара.



«Бетис» возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав 10 очков после четырёх встреч. «Рома» имеет в активе четыре балла.



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