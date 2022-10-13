«Ростов» — «Урал». Карпин не обидит Гончаренко

14 октября состоится матч 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех екатеринбуржцев оценивается в 4.94. На ничью дают коэффициент 3.98.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» 14 октября 2022 года

Мнение букмекеров по поводу результативности матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» разделилось: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (14.10.2022)

Невозможно передать, насколько сложным будет матч между «Ростовом» и «Уралом» в следующем туре. Амбиции тренеров, кричащая турнирная ситуация для гостей, накал трибун. Максимально заряженные на исправление ситуации гости постараются сбить с курса корабль Валерия Карпина.

Ростовский коллектив идёт в турнирной таблице с опережением графика. Уникальный атакующий треугольник, на который сделал ставку Валерий Георгиевич, на удивление исправно помогает набирать очки. Два габаритных форварда при поддержке креативного Уткина уверенно раскатывают оборонительные редуты соперников.

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Вера в свои силы и тренерские установки помогли хозяевам стать авторами самой громкой сенсации — возвращения со счёта 0:2 в матче с «Краснодаром». Встреча, которую уже казалось не спасти, обернулась триумфом хозяев. Проблемная оборонительная линия «быков» позволила дважды переиграть голкипера. На этом ростовчане не остановились и забили третий, выиграв 3:2.

Увлечение атакой поставило команду на грань поражения, но дружная и сплочённая команда ментально сильна. Она сумела собраться и за оставшееся игровое время не только ликвидировать гандикап, но и вырвать победу. Тренерский штаб сыграл решающую роль в изменении игровой ситуации на поле.

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Клуб из Екатеринбурга представляет собой серьёзную опасность для каждого соперника. Футболисты максимально заряжены на борьбу, не жалеют ноги в стыках, но из-за низкого уровня мастерства теряют позицию в обороне. Поэтому любая атака на их ворота становится пугающей для голкипера. Тренерский штаб должен подобрать наиболее выгодную тактическую схему.

Будущие соперники провели между собой 33 очных встречи. Из них в 17 играх победителями вышли ростовчане. В пяти матчах одержали победу футболисты екатеринбуржского клуба и в 11 встречах были ничьи. На текущий момент разница мячей в пользу хозяев. Футболисты «Ростова» забили 47 мячей, уральцы — 31.

Футболисты «Ростова» не желают терять высокую позицию в турнирной таблице, поэтому сосредотачивают всё своё внимание на обороне, в надежде подловить соперника на контратаке. Насколько удастся план Валерия Карпина — покажет игра. Учитывая вышеизложенное, рекомендуем обратить внимание на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Урал» 14 октября 2022 года.

Гости находятся в тяжёлом положении, но постараются сделать акцент на то, чтобы обезопасить свои ворота от любого случайного гола. Валерий Карпин наверняка постарается разрушить этот оборонительный редут, но от такого тактического матча много забитых мячей ждать не следует.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.

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