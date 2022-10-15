«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.00

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».
Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:1.
«Краснодар» будет стараться реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от «Ростова».
Хотя надо заметить, что «быки» в прошлом туре провели неплохой матч — могли даже выиграть, если бы не удаление Кайо.
«Ахмату» тоже необходимо побеждать. Клуб проиграл (1:2 «Оренбургу»), поэтому окажет сопротивление. Будет интересно.
Считаю, что «Краснодар» одержит победу, но защитить свои ворота не сможет и один гол соперник забьёт».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Химки» — «Факел» с коэффициентом 2.75.
Черчесов: в «Спартаке» важны все игры.
Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» 15 октября.
«Ростов» Карпина пропустил 10 мячей за четыре последних игры.
- 15 октября 2022
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 14 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00