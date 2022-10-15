«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.00

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: победа «Краснодара» со счётом 2:1.

Прогнозы на все матчи РПЛ.

«Краснодар» будет стараться реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от «Ростова».

Хотя надо заметить, что «быки» в прошлом туре провели неплохой матч — могли даже выиграть, если бы не удаление Кайо.

«Ахмату» тоже необходимо побеждать. Клуб проиграл (1:2 «Оренбургу»), поэтому окажет сопротивление. Будет интересно.

Считаю, что «Краснодар» одержит победу, но защитить свои ворота не сможет и один гол соперник забьёт».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Химки» — «Факел» с коэффициентом 2.75.

Черчесов: в «Спартаке» важны все игры.

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» 15 октября.

«Ростов» Карпина пропустил 10 мячей за четыре последних игры.