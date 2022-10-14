«Краснодар» — «Ахмат». Без нулей в конечном счёте

15 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 15 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат» (15.10.2022)

Позади уже 12 туров Российской Премьер-Лиги. На 15 октября запланированы четыре матча 13-го тура соревнования. В одном из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами местный «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

За 12 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Краснодар» одержал шесть побед, а также добыл три ничьих — в сражениях с «Факелом» (2:2), московским «Динамо» (0:0) и «Крыльями Советов» (тоже 0:0). Поражения он потерпел от «Спартака», ЦСКА (в обоих случаях 1:4) и «Ростова» Валерия Карпина (2:3).

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Стоит отметить, что не все итоги закономерны. Во встречах с «Крыльями Советов» «Спартаком» и «Ростовом» «быки» вполне могли сыграть лучше. В битве с самарцами им спутало карты отсутствие Джона Кордобы, получившего дисквалификацию за оскорбительное поведение в адрес судей. Александр Сторожук не сумел найти центрфорварду равноценной замены по позиции.



Во встречах с москвичами и ростовчанами краснодарцев подвели удаления. В первом случае при счёте 0:1 на 39-й минуте получил красную карточку Александр Черников. Во втором при счёте 2:1 на 57-й минуте «привёз» пенальти и оставил свою команду в меньшинстве Кайо. В остальном дела чёрно-зелёных обстоят весьма неплохо.

На данный момент они располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ и возглавляют квартет в Кубке России. За три встречи в кубковом турнире они уступили только «Локомотиву» (2:2, по пенальти 1:3). В двух других матчах одержали уверенные победы — над «Химками» (2:0) и «Пари НН» (тоже 2:0).

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«Ахмат» начал текущий сезон не так успешно, как «Краснодар». За стартовые девять туров в РПЛ он одержал только три победы — над «Факелом» (2:1), «Химками» (3:1) и «Локомотивом» (2:1). Поделил очки со «Спартаком» (1:1) и «Зенитом» (0:0). Уступил «Сочи» (1:2), ЦСКА (2:4), «Крыльям Советов» (1:2) и «Пари НН» (1:3).

Также клуб из Грозного обыграл «Оренбург» (3:1) и уступил в матче с московским «Динамо» (1:2) в Кубке России. Затем последовала смена главного тренера. Андрей Талалаев был отправлен в отставку после матча 9-го тура с «Пари Нижний Новгород». Должность занял опытный Сергей Ташуев.



Пока что смена наставника сказывается на «Ахмате» положительно. За последние три матча в чемпионате России он потерпел только одно поражение — от «Оренбурга» (1:2), на выезде. В двух других встречах одержал верх — над «Уралом» (2:1) и «Динамо» (тоже 2:1). Помимо того, грозненцы обыграли «Ростов» (3:1) в Кубке России. За эти четыре сражения они забили восемь мячей. Прилично!



Впрочем, фаворитами предстоящего матча, который состоится в Краснодаре, всё равно идут «быки». Ещё с середины прошлого сезона они здорово прибавили под руководством Александра Сторожука. С тех пор чёрно-зелёные одержали не одну победу над крепкими оппонентами. Не последнюю роль в их успехах сыграл надёжный голкипер — Матвей Сафонов.

Впрочем, именно из-за его оплошности «Ростов» одержал над «Краснодаром» победу в матче последнего тура РПЛ. Вратарь совершил целых семь сейвов, но не сумел парировать не самый сильный и точный удар Алексея Миронова в ближний угол. Рекомендуем проверить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.67.

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У краснодарцев полный порядок в нападении. За 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России они забили 23 мяча. В обороне не всё гладко, о чём свидетельствуют 17 пропущенных снарядов. И это при том, что Сафонов за этот отрезок отразил 61 удар в створ. Плюс грядущую встречу из-за дисквалификации пропустит центральный защитник «быков» Кайо Панталеан.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 15 октября 2022 года

«Краснодар» стабилен и силён. Если бы не дисквалификация Кордобы, то он наверняка занимал бы более высокое место в турнирной таблице РПЛ. Весьма вероятно, в предстоящем матче клуб одержит победу. По крайней мере, мяч-два «быки» точно сумеют сообразить. Полагаем, и активизировавшийся под руководством Ташуева «Ахмат» сумеет забить. Грозненцы стали результативнее и опаснее. Ждём голов от обеих команд.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.67.

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