«Сочи» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт

В Сочи местный клуб принимал череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного сезона КХЛ. Победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) одержали гости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В конце первого периода счёт открыл форвард гостей Александр Жабреев с передачи Кирилла Пилипенко.

Во втором периоде команды голов не забили.

В середине третьего периода вторую шайбу в ворота «Сочи» забросил Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина. Спустя две с половиной минуты одну шайбу отыграл нападающий хозяев Амир Гараев с передач Артура Тянулина и Тиграна Ярулина.

Это поражение стало для сочинцев четвёртым подряд.

Экспресс с коэффициентом 13.81.

Прогноз на матч «Автомобилист» – «Амур» с коэффициентом 2.68.

Прогноз на матч «Барыс» – «Торпедо» с коэффициентом 2.17.

Прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард» с коэффициентом 6.90.

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