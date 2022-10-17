«Сочи» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт

В Сочи местный клуб принимал череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного сезона КХЛ. Победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) одержали гости.
В конце первого периода счёт открыл форвард гостей Александр Жабреев с передачи Кирилла Пилипенко.
Во втором периоде команды голов не забили.
В середине третьего периода вторую шайбу в ворота «Сочи» забросил Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина. Спустя две с половиной минуты одну шайбу отыграл нападающий хозяев Амир Гараев с передач Артура Тянулина и Тиграна Ярулина.
Это поражение стало для сочинцев четвёртым подряд.
Экспресс с коэффициентом 13.81.
Прогноз на матч «Автомобилист» – «Амур» с коэффициентом 2.68.
Прогноз на матч «Барыс» – «Торпедо» с коэффициентом 2.17.
Прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард» с коэффициентом 6.90.
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