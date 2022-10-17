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Эксперты оценили шансы Лионеля Месси выиграть свой последний чемпионат мира

Эксперты оценили шансы Лионеля Месси выиграть свой последний чемпионат мира
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Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира будет идти с 21 ноября по 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Аргентины попала в группу С, где вместе с ней будут играть такие команды, как Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

Ранее Лионель Месси заявил, что чемпионат мира – 2022 в Катаре станет для него последним в карьере. Ещё форвард добавил, что информация точная и он принял это решение.

К сожалению, Месси не выиграл ни одного ЧМ; в этот раз он будет мотивирован сделать это впервые. Поставить на то, что сборная Аргентины вместе с форвардом выиграет ЧМ-2022 в Катаре, можно с коэффициентом 9.00.

Аналитики высоко оценили шансы аргентинской сборной дойти до полуфинала плей-офф чемпионата мира – 2022, предложив коэффициент 2.30. В случае, если сборная не дойдёт до 1/2 финала ЧМ-2022, сыграет коэффициент 1.62.

Букмекеры не сомневаются, что команда Месси выйдет из группы и займёт первое место. На победу в группе С Аргентины предлагают поставить с коэффициентом 1.45.

Экспресс с коэффициентом 13.38.

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