Эксперты оценили шансы Лионеля Месси выиграть свой последний чемпионат мира

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира будет идти с 21 ноября по 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.
Сборная Аргентины попала в группу С, где вместе с ней будут играть такие команды, как Саудовская Аравия, Мексика и Польша.
Ранее Лионель Месси заявил, что чемпионат мира – 2022 в Катаре станет для него последним в карьере. Ещё форвард добавил, что информация точная и он принял это решение.
К сожалению, Месси не выиграл ни одного ЧМ; в этот раз он будет мотивирован сделать это впервые. Поставить на то, что сборная Аргентины вместе с форвардом выиграет ЧМ-2022 в Катаре, можно с коэффициентом 9.00.
Аналитики высоко оценили шансы аргентинской сборной дойти до полуфинала плей-офф чемпионата мира – 2022, предложив коэффициент 2.30. В случае, если сборная не дойдёт до 1/2 финала ЧМ-2022, сыграет коэффициент 1.62.
Букмекеры не сомневаются, что команда Месси выйдет из группы и займёт первое место. На победу в группе С Аргентины предлагают поставить с коэффициентом 1.45.
Экспресс с коэффициентом 13.38.
Месси: чемпионат мира в Катаре станет для меня последним.
Месси: боюсь получить травму и пропустить ЧМ-2022 в Катаре.
Месси назвал должность, которую хотел бы занять после завершения карьеры.
Месси отказался назвать сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2022.
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