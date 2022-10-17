Экспресс на 17 октября с коэффициентом 21.65: скучное дерби в Москве и праздник Унаи Эмери

Закончились яркие матчи, пришло время выдохнуть. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 21.65 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард» с коэффициентом 6.90.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 17 октября

«Динамо» убедительно смотрится на стартовом отрезке регулярки. За 19 игр команда проиграла лишь шесть матчей.



Коллектив Алексея Кудашова достаточно уверенно играет в атаке, особенно в домашних матчах. Кроме того, выделяются бело-голубые на общем фоне за счёт сильной игры в обороне. Хоккеисты блокируют огромную часть бросков, нанесённых по их воротам.

Действующий обладатель Кубка Гагарина не отличается стабильностью. Команда Сергея Фёдорова одержала 10 побед, но и потерпела семь поражений. По итогам 17 игр она занимает шестое место на Западе.

10 лучших прогнозов на понедельник.

Красно-синие очень активно играют впереди, однако ещё лучше действуют в обороне.

С учётом турнирной мотивации соперников высока вероятность низового сценария. Рекомендуем ставку на победу «Динамо» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.35.

Прогноз на матч Серии А «Лечче» — «Фиорентина» 17 октября

«Лечче» потихоньку начинает приходить в себя после слабого старта сезона. Жёлто-красные начали относительно стабильно набирать очки, правда, за счёт ничьих. В девяти матчах они одержали всего одну победу. С другой стороны, матчи с «Лечче» никому из соперников не даются легко, те же «Интер» и «Рома» с ними очень серьёзно намучились.

Экспресс с коэффициентом 13.81.

Винченцо Итальяно пока удерживается в тренерском кресле за счёт нескольких громких побед в Лиге конференций. Если он в ближайшее время не начнёт стабильно набирать очки в Серии А, то очень скоро боссы укажут ему на дверь. «Фиорентина» сейчас выступает гораздо хуже ожидаемого.

Обе команды трудно отнести к результативным — и те, и другие болтаются рядом со средним показателем в два мяча за игру с их участием. Конечно, они могут выдавать результативные матчи, но только когда соперник попадётся подходящий. Поэтому ставим на тотал меньше 2.5 мяча за 1.71.

Прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Осасуна» 17 октября

«Подводники» очень круто стартовали, но потом не смогли нормально распределить силы между еврокубками и чемпионатом. В итоге результаты в Примере стали провисать. Дошло до того, что «Вильярреал» вышел на серию из четырёх матчей без побед в чемпионате и отстаёт от лидеров уже на 10 очков. Унаи Эмери явно не такого начала сезона ждал от своей команды.

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«Осасуна» продолжает быть стабильным крепким середнячком, который может дать конкурентный матч большинству соперников в Примере, однако глобально ни на что не претендует. Сейчас памплонцы набрали даже больше очков, чем статусный соперник, но постепенно сбавляют обороты после удачного старта. Правда, они смогли зацепить ничью с «Реалом», однако не без доли везения.



Хозяевам пора начинать приходить в себя и побеждать, тем более что соперник хоть и крепкий, но ничего сверхъестественного из себя не представляет. С учётом хорошей игры в обороне от обеих команд, вряд ли мы увидим в матче много голов. Можно поставить на победу «Вильярреала» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.78.

Экспресс на матчи 17 октября:

Ставка 1: победа «Динамо» в матче с ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.35.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Лечче» — «Фиорентина» за 1.71.

Ставка 3: победа «Вильярреала» в матче с «Осасуной» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.78.

Общий коэффициент: 3.35 Х 1.71 Х 3.78 = 21.65.

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