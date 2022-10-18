Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.74.

«Северсталь» вроде бы вышла из кризиса, но пока она успешно играет с командами своего уровня и ниже. А «Локомотив», как ни крути, всё-таки повыше, хоть и не совсем далеко от «Северстали» ушёл.

Экспресс с коэффициентом 13.28.

Кроме того, нельзя забывать, что у ярославцев было на сутки больше отдыха и предыдущий матч они проводили дома. И вообще, сумели не только не просесть после возвращения с дальневосточного турне, но и сразу же после него обыграли в основное время СКА. А это по нынешним временам серьёзное достижение.

Наконец, статистика личных встреч, которая для хозяев предстоящего матча не слишком оптимистичная. Соперники много и часто играют на предсезонных турнирах и просто гоняют «товарняки», ведь они – географические соседи. Но в 10 последних междусобойчиках, состоявшихся в Череповце в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «Локомотив» победил семь раз, а «Северсталь» только три.

Таким незатейливым образом вырисовывается достаточно чёткий прогноз. «Локомотив» по итогам матча должен набрать два очка. Отдаст он «Северстали» одно или нет, выяснится, как мне кажется, в самом конце третьего периода, и многое там будет зависеть от случайного стечения обстоятельств. Поэтому и закладываться на это не стану», — сказал Лебедев.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 10 очков в сезоне.

Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.01.

Свечников – первая звезда матча «Каролины» и «Сиэтла».

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 19 голов.

У Капризова худший показатель полезности во всей НХЛ – «-8».

Экспресс на 18 октября с коэффициентом 4.77: «Локо» и «Севилья» поднимаются со дна Экспресс на 18 октября с коэффициентом 4.77: «Локо» и «Севилья» поднимаются со дна
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022