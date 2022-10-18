«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.74.
«Северсталь» вроде бы вышла из кризиса, но пока она успешно играет с командами своего уровня и ниже. А «Локомотив», как ни крути, всё-таки повыше, хоть и не совсем далеко от «Северстали» ушёл.
Экспресс с коэффициентом 13.28.
Кроме того, нельзя забывать, что у ярославцев было на сутки больше отдыха и предыдущий матч они проводили дома. И вообще, сумели не только не просесть после возвращения с дальневосточного турне, но и сразу же после него обыграли в основное время СКА. А это по нынешним временам серьёзное достижение.
Наконец, статистика личных встреч, которая для хозяев предстоящего матча не слишком оптимистичная. Соперники много и часто играют на предсезонных турнирах и просто гоняют «товарняки», ведь они – географические соседи. Но в 10 последних междусобойчиках, состоявшихся в Череповце в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «Локомотив» победил семь раз, а «Северсталь» только три.
Таким незатейливым образом вырисовывается достаточно чёткий прогноз. «Локомотив» по итогам матча должен набрать два очка. Отдаст он «Северстали» одно или нет, выяснится, как мне кажется, в самом конце третьего периода, и многое там будет зависеть от случайного стечения обстоятельств. Поэтому и закладываться на это не стану», — сказал Лебедев.
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