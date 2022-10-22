«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: первый гол забьёт «Краснодар» за 1.80.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«14-й тур РПЛ стартует в Нижнем Новгороде. «Пари Нижний Новгород» будет принимать «Краснодар». Команды сыграли на неделе в рамках Кубка России, «Пари НН» оказался сильнее — 1:0, но не утихают разговоры вокруг ухода Михаила Галактионова. Кто знает, может быть, это последний матч на посту главного тренера нижегородцев наставника молодёжной сборной России и он уже на следующей неделе отправится в Москву, чтобы возглавить «Локомотив».

Сложно давать прогноз на матч команд, которые играли на неделе, тем более смешанными составами. У «Краснодара» сейчас не самая приятная серия, он выглядит не очень убедительно, четыре встречи подряд не побеждает. И отсутствие Кривцова в этой встрече может сказаться.

Тем не менее атака у краснодарцев весьма боеспособная, неплохо выглядит. Там и Олусегун, и Кордоба, тот же Сперцян, Ионов, если появится. Наверняка Сторожук какие-то изменения и корректировочки сделает по сравнению с кубковой игрой. Я так думаю, что «Краснодар» сыграет куда более агрессивно и нагло, чем это было в кубковом матче.

Мой прогноз — «Краснодар» забьёт первым за хороший коэффициент 1.82».

Экспресс с коэффициентом 17.55.

Аршавин: Мостовой на всё смотрит с высоты своего трона.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.

Аршавин: моему младшему сыну уже промыли мозги в «Спартаке».

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.