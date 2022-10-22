Прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио» с коэффициентом 2.03 от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Аталанты» за 2.03.

В последних матчах «Лацио» играл крайне нестабильно. Еврокубковые результаты «орлят» точно не впечатляют, да и в чемпионате есть к чему придраться.

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Даже, казалось бы, яркая победа в матче с «Фиорентиной» могла обернуться чем-то менее приятным, просто «фиалки» очень часто прощали своего соперника за ошибки в обороне. Сейчас, после потери Иммобиле, римляне станут ещё слабее, а тягаться с лидерами им будет сложно.

«Аталанта» продолжает стабильно набирать очки. Команда не играет в привычном ярком стиле, который подарил ей массу поклонников по всему миру. Зрелищность была принесена в жертву результату и стабильности, но критиковать бергамасков за это не имеет смысла. Хоть они и стали меньше забивать, но зато ещё не проиграли ни в одном из матчей и всерьёз борются за лидерство.

«Лацио» сейчас не в лучшей форме, чтобы обыгрывать такого соперника, как «Аталанта». «Богини» на ходу и стабильно забивают, неплохо обороняются, а Гасперини умело настраивает команду на матчи с прямыми конкурентами. Бергамаски не тратят силы на еврокубки, в отличие от большинства соперников с верхней части таблицы, в этом тоже немалый плюс. Поэтому берём победу хозяев за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 16.93.

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