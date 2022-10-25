Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Монреаль» — «Миннесота».
Ставка: ТМ 6.5 за 1.98.
«Монреаль» выступает в текущем сезоне нестабильно. За шесть встреч только две победы в основное время. Хозяева делают ставку на быстрый силовой хоккей, но для этого необходима высокая физическая готовность. «Канадиенс» слабо действуют на вбрасывании и плохо обороняются в неравных составах. Но потенциал у клуба высокий.
Лучшие прогнозы на НХЛ.
«Миннесота» пока является главным разочарованием регулярного первенства. За пять матчей ни одной победы в основное время. Вызывают раздражение у болельщиков игровые действия Капризова. Он продолжает пробивать дно, выступая хуже всех россиян в лиге по показателю полезности. В последней встрече с «Бостоном» именно его недисциплинированность привела к удалению в овертайме, и соперник легко разыграл лишнего.
Очные встречи соперников на площадке в Монреале в последнее время проходят напряжённо и с небольшим количеством заброшенных шайб. В семи матчах подряд зрители видели не более шести голов. Рекомендуем ставку «тотал меньше 6.5 шайбы» за коэффициент 1.98.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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