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«Боруссия» — «Манчестер Сити»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт

«Боруссия» — «Манчестер Сити»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА дортмундская «Боруссия» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась ничьей со счётом 0:0.

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На 58-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота немецкой команды, однако нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез не сумел его реализовать.

«Манчестер Сити» набрал 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Хосепа Гвардиолы ранее уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Дортмундская «Боруссия» (8) — на втором месте. Соперники команд по группе — «Севилья» (5) и «Копенгаген» (2). Действующий победительм турнира — мадридский «Реал».

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