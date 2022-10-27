«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Уфе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).



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На седьмой минуте Иван Дроздов вывел уфимцев вперёд. На 19-й минуте Сергей Шмелёв после эффектного паса Александра Кадейкина в большинстве удвоил преимущество «Салавата». На 23-й минуте Михаил Глухов отыграл один гол. Под занавес второго периода Сергей Шмелёв с передачи Шакира Мухамадуллина оформил дубль. На 54-й минуте Владислав Картаев после паса Степана Санникова в четвёртый раз поразил ворота казанцев.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» 29 октября в Уфе сыграет с «Барысом». «Ак Барс» 28 октября примет «Нефтехимик».



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