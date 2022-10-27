Прогноз на матч ПСВ — «Арсенал» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги Европы ПСВ — «Арсенал».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.22.

ПСВ остаётся в борьбе за выход в плей-офф. Хозяева удерживают вторую позицию в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на три очка. Соперники встречались в Лондоне 20 октября и «канониры» взяли верх с минимальным счётом 1:0.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Отметим, что голландская команда под управлением одного из лучших форвардов прошлого уверенно действует в обороне — всего три пропущенных мяча за четыре тура.



Микель Артета идёт по всем турнирам по настоящему чемпионскому графику. У команды выполнена задача по выходу в плей-офф Лиги Европы, и теперь можно сосредоточиться на национальном первенстве. Артета уже заговаривает о трансферах. Ему интересны Милинкович-Савич и украинец Мудрик.

ПСВ и «Арсенал» уверенно действуют в обороне. Защитники великолепно опекают соперников персонально и практически не теряют концентрацию. Личная встреча команд в Лондоне прошла с минимальным количеством голевых моментов. Весьма вероятно, что повторится сценарий. Рекомендуем изучить ставку «тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.22.



Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут изучить вариант ставки «победа ПСВ» за коэффициент 2.97. Мотивация хозяев будет на пределе, а «Арсенал» выполнил свою задачу на групповой этап турнира.

Экспресс с коэффициентом 12.0.



Прогноз на матч «Ференцварош» — «Монако» с коэффициентом 30.0.



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