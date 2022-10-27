Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 5.10: Головин зарубится с Черчесовым

27 октября состоится 5-й тур группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.10 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Монако» 27 октября

На выходных «Ференцварош» победил в матче чемпионата Венгрии одного из своих принципиальных конкурентов – «Академию Пушкаша», которая в прошлом сезоне финишировала второй. Матч вышел обоюдоострым, команды по очереди выходили вперёд, счёт 3:2 в пользу «Ференцвароша» установился уже к концу первого тайма. На второй тайм «Академии» уже не хватило. Итоговый счёт – 4:2.

Эта игра стала правильной реакцией на два поражения подряд. «Ференцварош» умудрился сначала проиграть команде из зоны вылета чемпионата Венгрии, а затем вылететь из Кубка от представителя третьего дивизиона. Станислав Черчесов не стал критиковать команду за эти неудачи, а ударными темпами подготовился к следующей игре.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Монако» имеет на подготовку к игре на один день меньше. Вечером воскресенья много сил и эмоций у монегасков ушло в драматичном матче с «Лиллем», который был проигран со счётом 3:4. «Монако» дважды сравнивал счёт, а на 53-й минуте даже вышел вперёд, но «доги» двумя голами в последние полчаса встречи вырвали победу.

Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. Это был всего второй полный матч Головина за последние 10 выходов на поле. По всей видимости, в Будапеште россиянина снова ждёт замена во втором тайме.

Матч с «Академией» стал четвёртой подряд игрой с участием «Ференцвароша», в которой забивали обе команды и делали это не менее трёх раз. В пяти из семи последних матчей с участием «Монако» также забивали обе команды. Игра выйдет обоюдоострой и сейчас, ведь её турнирное значение очень велико. Рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.65.

Прогноз на матч Лиги Европы «Лацио» — «Мидтьюлланн» 27 октября

«Лацио» стабилен. За 11 туров чемпионата Италии подопечные Маурицио Сарри проиграли лишь однажды — «Наполи» (1:2). Три матча завершились вничью — с «Торино» (0:0), «Сампдорией» (1:1) и «Удинезе» (0:0). В остальных семи играх «орлы» добились максимального результата. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице.

В Серии А команда владеет мячом 50,3% игрового времени и при сравнительно низких показателях активности впечатляет своей результативностью. Игроки стараются максимально эффективно распоряжаться мячом у штрафной соперников. Выполняют по 10,9 удара, из которых пять приходятся в створ ворот (15-й и пятый показатели). Забили 23 мяча, что на 6,38 больше ожидаемого (xG). Чиро Иммобиле поучаствовал в девяти результативных действиях команды — забил шесть голов и отдал три ассиста. Травма итальянского нападающего скажется на команде. Хотя Сергей Милинкович-Савич и его одноклубники также способны на голевые подвиги.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

«Лацио» очень хорош в родных стенах. За последние 10 официальных игр на «Олимпико» они потерпели лишь одно поражение, трижды сыграли вничью и победили в остальных шести встречах. Если учесть высокую турнирную мотивацию и горячее желание взять реванш за избиение в Дании (1:5), то мы бы рекомендовали ставку на победу «Лацио» за 1.60.

Прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Шериф» 27 октября

«Манчестер Юнайтед» давно преодолел стартовый кризис и с каждой игрой всё больше принимает тактические принципы Эрика тен Хага. Это приносит результат как в национальном первенстве, так и в Лиге Европы. Портит обстановку только вечно недовольный Роналду. Но перед встречей с «Шерифом» CR7 принял условия тренера и вернулся к тренировкам. Весьма вероятно, что он появится на поле и постарается проявить себя, выплеснув спортивную злость на молдавский клуб. «Юнайтед» на второй позиции в группе с девятью очками в активе.

С «Шерифом» творятся не совсем понятные дела. Команда из рук вон плохо выступает в Лиге Европы, проиграв три встречи подряд. Уступили гости и в минувшем туре национального первенства. Стоит отметить, что на протяжении трёх матчей в еврокубках футболисты «Шерифа» не могут забить.

«Манчестер Юнайтед» постарается занять первое место в группе, чтобы миновать первую стадию плей-офф. Календарь английских клубов весьма насыщен, поэтому два лишних матча хозяевам не нужны. Для этого необходимо одержать победу и улучшить разницу забитых мячей. Рекомендуем изучить ставку «победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2.5)» за коэффициент 1.93.

Экспресс на матчи 27 октября

Ставка 1: обе забьют в матче «Ференцварош» — «Монако» за 1.65.

Ставка 2: победа «Лацио» в матче с «Мидтьюлланном» за 1.60.

Ставка 3: победа «МЮ» в матче с «Шерифом» с форой (-2.5) за 1.93.

Общий коэффициент: 1.65 Х 1.60 Х 1.93 = 5.10.

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