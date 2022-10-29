«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на московское дерби

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.85.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Прогноз для меня лёгкий, потому что, хотя в последних пяти матчах «Локомотив» в четырёх случаях выиграл у ЦСКА, всё остальное абсолютно в пользу армейцев.
«Локомотив» борется за выживание, а ЦСКА идёт к медалям. Железнодорожники уступили «Динамо» и потерпели шестое поражение в семи последних матчах. Тренерская бригада полностью сменилась.
ЦСКА три тура подряд играет вничью, но и соперники были сложными – «Динамо», «Спартак» и неуступчивый «Оренбург». У армейцев совсем другая ситуация, чем у «Локомотива». Есть свои бомбардиры, хорош Чалов, неплохо проявляли себя Карраскаль и Медина.
В последнем очном матче на поле «Локомотива» со счётом 2:1 победили армейцы. Для меня нет вопросов о победителе данного матча. Объективная картина в пользу ЦСКА».
Экспресс с коэффициентом 6.35.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Труа» с коэффициентом 2.11.
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