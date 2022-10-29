«Локомотив» — ЦСКА: ставка Александра Бубнова на дерби РПЛ с коэффициентом 8.00
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:1 за 8.00.
«В последних трёх турах ЦСКА терял очки, не доводил дело до победного конца.
В матче с соперником, борющимся за выживание, этого уже не произойдёт. Здесь команда будет полностью сконцентрирована.
Пройдёт много времени, пока железнодорожники смогут наладить игру. ЦСКА более стабилен, и поэтому я ставлю на его победу со счётом 2:1».
Экспресс с коэффициентом 6.35.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.
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