«Локомотив» — ЦСКА: ставка Александра Бубнова на дерби РПЛ с коэффициентом 8.00

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:1 за 8.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«В последних трёх турах ЦСКА терял очки, не доводил дело до победного конца.

В матче с соперником, борющимся за выживание, этого уже не произойдёт. Здесь команда будет полностью сконцентрирована.

Пройдёт много времени, пока железнодорожники смогут наладить игру. ЦСКА более стабилен, и поэтому я ставлю на его победу со счётом 2:1».

Экспресс с коэффициентом 6.35.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.

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