«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 6.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов».
Ставка: ничья со счётом 1:1 за 6.50.
«Да, «Ахмат» выиграл у «Торпедо» и идёт высоко в таблице, но проблемы в обороне сохраняются.
«Ростов» будет играть на победу после потери очков с «Факелом». Команда Валерия Карпина обладает большим атакующим ресурсом, но всё-таки увезти три очка из Грозного не сумеет.
«Ростов» отлично начал сезон, но после поражения от «Ахмата» в Кубке России попал в чёрную полосу и так из неё и не вышел.
Ещё одна попытка Карпина обыграть «Ахмат» закончится неудачей, но ничью он всё-таки увезёт».
Экспресс с коэффициентом 6.35.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.
Сборная России 17 ноября сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
У украинской фанатки отобрали антироссийский плакат на матче Лиги Европы.
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