«Локомотив» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на дерби в Москве с коэффициентом 4.55

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: результативная ничья за 4.55.

«Локомотив» очень неудачно проводит сезон в целом, а осенью и вовсе выглядит местами просто скверно по качеству игры. Это было особенно заметно в прошлом туре, где коллектив абсолютно по всем статьям уступил «Динамо» и вполне закономерно был разбит на своей арене.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Железнодорожники явно попали в пике, и выбраться из него им будет очень проблематично, учитывая текущий уровень их футбола и результаты. Однако у клуба огромный опыт, и он просто обязан решать все текущие сложности.

Что касается ЦСКА, то здесь всё совершенно наоборот. Клуб набрал очень солидный ход осенью, не проигрывает четыре игры кряду и вполне по делу идёт третьим в общем зачёте. Армейцы весьма качественно обороняются, но и об атакующих действиях не забывают.

Команда находится в приподнятом настроении после удачных выступлений и вполне способна продлить свою положительную серию, учитывая нынешнее качество предстоящего оппонента.

На мой взгляд, «Локомотив» сможет настроиться на эту игру, несмотря на все свои проблемы и неурядицы. Команда по составу довольно неплохая, да и мотивация покинуть опасный сектор таблицы только прибавит сил и эмоций.

Да, у железнодорожников далеко не всё получается, но отобрать очки они вполне могут, ведь ЦСКА в последних играх часто стал играть вничью. Мой прогноз — результативная ничья за коэффициент 4.55».

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