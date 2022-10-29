«Ахмат» — «Ростов»: по какому каналу покажут, во сколько начало, онлайн-трансляция матча

29 октября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов». Начало – в 16:30 мск.
Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех ростовчан оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.66.
Букмекеры считают, что матч «Ахмат» – «Ростов» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.
Экспресс с коэффициентом 8.60.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
Черевченко назвал тренера, который спасёт «Локомотив».
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Труа» с коэффициентом 2.11.
Вагнер Лав оформил хет-трик в чемпионате Бразилии.
Клопп надеется, что футболисты «Ливерпуля» досрочно вылетят с ЧМ-2022.
- 29 октября 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
- 28 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30