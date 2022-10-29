«Ахмат» — «Ростов»: по какому каналу покажут, во сколько начало, онлайн-трансляция матча

29 октября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов». Начало – в 16:30 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех ростовчан оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.66.

Букмекеры считают, что матч «Ахмат» – «Ростов» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Экспресс с коэффициентом 8.60.

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