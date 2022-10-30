Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ноттингем Форест» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стартовый отрезок текущего розыгрыша АПЛ «Арсенал» проводит практически безупречно. После качественной трансферной кампании «канониры» за 11 матчей национального первенства набрали 28 очков.

В АПЛ подопечные Микеля Артеты потерпели поражение только в одном матче — с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Ничейным исходом завершилась встреча с «Саутгемптоном» (1:1), а в остальных девяти играх национального первенства лондонцы добились максимального результата.

Бразильский нападающий Габриэл Жезус набрал уже восемь очков по системе «гол+пас» — забил пять голов и отдал три результативные передачи. Заметно прибавили Мартинелли и Мартин Эдегор. «Канониры» прогрессируют с каждой встречей и демонстрируют завидное постоянство в атаке — ещё ни разу не покинули поле без результативного действия в воротах соперников.

С учётом турнирной мотивации, игровых кондиций и фактора родного поля рекомендуем ставку на победу «Арсенала» через тотал больше 3.5 мяча за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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