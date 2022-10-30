Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ноттингем Форест» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест» от авторов Betassist.
Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.65.
Стартовый отрезок текущего розыгрыша АПЛ «Арсенал» проводит практически безупречно. После качественной трансферной кампании «канониры» за 11 матчей национального первенства набрали 28 очков.
В АПЛ подопечные Микеля Артеты потерпели поражение только в одном матче — с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Ничейным исходом завершилась встреча с «Саутгемптоном» (1:1), а в остальных девяти играх национального первенства лондонцы добились максимального результата.
Бразильский нападающий Габриэл Жезус набрал уже восемь очков по системе «гол+пас» — забил пять голов и отдал три результативные передачи. Заметно прибавили Мартинелли и Мартин Эдегор. «Канониры» прогрессируют с каждой встречей и демонстрируют завидное постоянство в атаке — ещё ни разу не покинули поле без результативного действия в воротах соперников.
С учётом турнирной мотивации, игровых кондиций и фактора родного поля рекомендуем ставку на победу «Арсенала» через тотал больше 3.5 мяча за 2.65.
Экспресс с коэффициентом 15.75.
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