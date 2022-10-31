«Верона» — «Рома»: прогноз Дениса Наливайко на игру Серии А

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 12-го тура Серии А «Верона» – «Рома».
Ставка: победа «Ромы» за 1.85.
«Роме» нужно набирать очки. Команда начинает стагнировать и увязать в далеко не самых лучших результатах. Как показатель — постоянные оправдания Жозе Моуринью. «Верона» — крепкая и вязкая команда для соперников. Это та ситуация, когда «Рома» попросту не может позволить себе в этой встрече не набрать три очка. Я думаю, что класс игроков гостей должен сказаться на итоговом результате. Беру победу «Ромы», — сказал Наливайко.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Экспресс с коэффициентом 5.44.
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