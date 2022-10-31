Прогноз на матч «Верона» — «Рома» в чемпионате Италии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Италии «Верона» — «Рома».

Ставка: «Рома» победит за 1.92.

«Рома» уже на 10 очков отстаёт от лидера, которому проиграла очный матч в прошлом туре. Всё идёт к тому, что очередным амбициозным заявлениям римлян про борьбу за чемпионство не суждено будет сбыться.

10 лучших прогнозов на сегодня.

У команды Жозе Моуринью вылезло очень много проблем, которые пока никак не решаются. Одна из главных – это низкая результативность.



Такое впечатление, что без Пауло Дибалы римляне просто не знают, что делать с мячом у ворот соперника. Абрахам в ужасной форме, Белотти пришёл непонятно зачем, Шомуродова, такое впечатление, уже окончательно списали. В большинстве случаев «Рома» просто выезжает на индивидуальном мастерстве некоторых игроков, а как такового рисунка игры у неё нет.



Тут бы ставить против римлян, видя все эти проблемы, но, увы, их соперник выглядит ещё хуже. «Верона» проиграла шесть матчей подряд, пропуская в каждом из них по два гола. Больше «мастифов» пропустил только «Кремонезе» — единственная команда Серии А, которая уступает «Вероне» по количеству очков.

Такого соперника обыграет даже кризисная команда Моуринью. Поставить на победу «Ромы» можно за 1.92. При желании можно докупить фору.

Экспресс с коэффициентом 10.0.

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