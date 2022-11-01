«Спартак» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 1 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Авангард».
Ставка: «Авангард» не проиграет и ТБ 5.5 за 3.48.
«Спартак» никак не может обрести хоть какую-нибудь игровую стабильность. И две победы подряд у него в этом сезоне было только два раза. А так стоит победить – в следующем матче провал. Вот и сейчас у красно-белых действующая серия из двух поражений. То есть пора побеждать, но тут – «Авангард».
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Попадись «Спартаку» омичи пару недель назад, всё было бы гораздо проще. Но «ястребы» потихоньку обретают и игру, и уверенность. И вот уже три победы в четырёх последних матчах, но при этом немало игровых проблем, одна из которых, как и у «Спартака», отсутствие стабильности.
Иными словами, мы имеем противостояние двух нестабильных команд, каждую из которых может «вальнуть» в любую сторону, и это невозможно предугадать. И статистика личных встреч нам ничем помочь не может, поскольку в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Москве, полная и абсолютная ничья.
Поэтому прогноз мой будет до невозможности скромным. «Авангард» при всех своих проблемах выглядит стабильнее «Спартака», не на два очка стабильнее, но на одно точно. Поэтому и предположу, что в предстоящем поединке омичи наберут как минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. А вот тотал должен быть приличным: соперники и забивают, и пропускают в целом немало, думаю, тотал улетит за 6.5», — сказал Лебедев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Олимпийский чемпион Никита Гусев подписал контракт со СКА.
«Лада» подала заявку на вступление в КХЛ.
Прогноз на матч «Динамо» — «Металлург» с коэффициентом 3.62.
- 1 ноября 2022
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:40
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:00
- 31 октября 2022
-
22:30