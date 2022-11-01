«Спартак» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 1 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Авангард».



Ставка: «Авангард» не проиграет и ТБ 5.5 за 3.48.



«Спартак» никак не может обрести хоть какую-нибудь игровую стабильность. И две победы подряд у него в этом сезоне было только два раза. А так стоит победить – в следующем матче провал. Вот и сейчас у красно-белых действующая серия из двух поражений. То есть пора побеждать, но тут – «Авангард».



Экспресс с коэффициентом 6.94.



Попадись «Спартаку» омичи пару недель назад, всё было бы гораздо проще. Но «ястребы» потихоньку обретают и игру, и уверенность. И вот уже три победы в четырёх последних матчах, но при этом немало игровых проблем, одна из которых, как и у «Спартака», отсутствие стабильности.



Иными словами, мы имеем противостояние двух нестабильных команд, каждую из которых может «вальнуть» в любую сторону, и это невозможно предугадать. И статистика личных встреч нам ничем помочь не может, поскольку в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Москве, полная и абсолютная ничья.



Поэтому прогноз мой будет до невозможности скромным. «Авангард» при всех своих проблемах выглядит стабильнее «Спартака», не на два очка стабильнее, но на одно точно. Поэтому и предположу, что в предстоящем поединке омичи наберут как минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. А вот тотал должен быть приличным: соперники и забивают, и пропускают в целом немало, думаю, тотал улетит за 6.5», — сказал Лебедев.



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