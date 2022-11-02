«Ливерпуль» — «Наполи»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, забил ли Хвича

1 ноября состоялся матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Энфилд». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 85-й минуте счёт открыл Мохамед Салах. Дарвин Нуньес мощно пробил низом после подачи углового, Алекс Мерет сумел отразить этот удар, но на добивании первым оказался Салах, который поразил ворота. На 98-й минуте сам уругваец отправил мяч в ворота Мерета.
После завершения группового этапа неаполитанцы лидируют в квартете A. Команда Лучано Спаллетти набрала 15 очков. Мерсисайдцы располагаются на второй строчке. Подопечные Юргена Клоппа набрали аналогичное количество очков, однако по результатам очных встреч сильнее оказались итальянцы. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.
Экспресс с коэффициентом 7.85.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Защитник «Спартака» Айртон не хочет возвращаться в Россию.
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
Гаджи Гаджиев рассказал, кого считает открытием сезона.
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