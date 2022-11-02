«Милан» – «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» – «Ред Булл Зальцбург» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Милана» за 1.51.
«Милан» сам себе создал проблемы по ходу этого группового этапа. Не нужно было проигрывать оба матча «Челси». Но хотя бы в прошлом туре взяли важнейшие три очка в Загребе. Теперь задача более-менее простая – не проиграть дома «Зальцбургу». Не скажу, что миланцы в идеальном состоянии, но все-таки команда гораздо более опытная, чем у австрийцев, которые каждый сезон значительно обновляют состав.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Я думаю, что «Милан» после поражения от «Торино» придет в себя. Тогда расслабились после Загреба, сейчас как раз соберутся. Россонери умеют играть быстро в переходных фазах, «Зальцбург» вряд ли их удивит их главным достижением в плане самой игры.
Просто ставлю здесь на опыт – на победу «Милана». Команда выросла по сравнению с прошлым сезоном и сейчас не отпустит место в плей-офф», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.
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