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«Милан» – «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов

«Милан» – «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» – «Ред Булл Зальцбург» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Милана» за 1.51.

«Милан» сам себе создал проблемы по ходу этого группового этапа. Не нужно было проигрывать оба матча «Челси». Но хотя бы в прошлом туре взяли важнейшие три очка в Загребе. Теперь задача более-менее простая – не проиграть дома «Зальцбургу». Не скажу, что миланцы в идеальном состоянии, но все-таки команда гораздо более опытная, чем у австрийцев, которые каждый сезон значительно обновляют состав.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что «Милан» после поражения от «Торино» придет в себя. Тогда расслабились после Загреба, сейчас как раз соберутся. Россонери умеют играть быстро в переходных фазах, «Зальцбург» вряд ли их удивит их главным достижением в плане самой игры.

Просто ставлю здесь на опыт – на победу «Милана». Команда выросла по сравнению с прошлым сезоном и сейчас не отпустит место в плей-офф», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

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