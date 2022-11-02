Прогноз на матч СКА — «Сочи» в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сочи».

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 1.93.

Эту встречу во многом можно назвать классической, ведь играют абсолютно лучшая команда чемпионата и главный аутсайдер нынешнего сезона. В последнем матче СКА уверенно разобрался со «Спартаком» (6:4) в результативном матче, и теперь серия побед команды Романа Ротенберга доведена до семи матчей.

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Стоит отметить, что в каждой из этих игр фаворит радовал ярким результативным хоккеем и стабильно забивал не менее трёх шайб в чужие ворота.



Впрочем, сейчас не стоит ждать слишком большого количества голов от хозяев, ведь больше четырёх шайб они не забрасывали уже в шести последних очных матчах с «Сочи» на своём льду, а в прошлом сезоне обе победы были одержаны с результативностью не более двух голов. Поэтому можно рискнуть и рассмотреть ставку на индивидуальный тотал СКА меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.35.



Тем не менее, на общую картину это всё не влияет – «Сочи» по-прежнему в очень плохом игровом состоянии. У гостей всего три победы за весь сезон и ужасная линия обороны, пропускающая в среднем более трёх шайб за матч.

«Сочи» проиграл девять матчей подряд, а в последнем был сокрушительно бит действующим чемпионом со счётом 0:6. При этом команда всегда проигрывала с отрывом минимум в две шайбы. Возьмём победу СКА с форой (-2.5) за 1.93.

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